Galatasaray Sigma Olomouc hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? GS maçı bugün mü?

Galatasaray Sigma Olomouc maçı için geri sayım başlamış durumda. 2022-2023 sezonunda şampiyonluktan hedefleyen sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında iyi oyun ve bol gol hedefliyor. Peki, Galatasaray Sigma Olomouc hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?



GALATASARAY SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Sigma Olomouc hazırlık maçı 13 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak.

GALATASARAYSIGMA OLOMOUC MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Sigma Olomouc maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)