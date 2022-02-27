RİZE'YE ÖZEL HIRS

Süper Lig'de bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray, 2’de 2 yaparak artık istikrar yakalamanın hedeflerini yapıyor. Rakibin Çaykur Rize olması ise futbolcular için ekstra motivasyon kaynağı sağlıyor. Kulüp düzeyinde Oğulcan Çağlayan meselesi yüzünden sorun yaşayan Sarı-Kırmızılılar, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçta ciddi sorunlar yaşamıştı. Sarı-kırmızılı futbolcuların, bugünkü maça her zamankinden daha hırslı çıkacakları öğrenildi.