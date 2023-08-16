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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, en yüksek profesyonel forma satışına ulaşıldığını açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, en yüksek profesyonel forma satışına ulaşıldığını açıkladı

        Galatasaray, parçalı profesyonel formanın 4 Haziran 2023 tarihindeki lansmandan bugüne kadar olan süreçte sarı-kırmızılıların tarihindeki en yüksek profesyonel forma satışına ulaşıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:52
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        Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'da taraftarlar kulübün lisanslı ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Haziran 2023 tarihindeki lansmandan bugüne kadar yapılan satışlarda 2023-2024 profesyonel parçalı formanın sarı-kırmızılılar tarihindeki en yüksek satışına ulaşıldığı duyuruldu.

        Açıklamada ayrıca, 2023-2024 sezonu parçalı profesyonel formanın ikinci sevkiyatının aralık 2023 itibarıyla satışa sunulacağı ifade edildi.

        GS Store'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaray taraftarına yoğun ilgisinden dolayı teşekkür edildi.

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