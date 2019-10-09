Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Galatasaray ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge ile 0-0 berabere kalmış, ikinci maçında ise evinde PSG'ye 1-0 yenilmişti. Temsilcimiz üçüncü maçında Real Madrid'e karşı kritik bir sınav verecek. İşte Galatasaray Real Madrid maçına dair ayrıntılar...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray A Grubun'ndaki üçüncü maçını Real Madrid ile 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da yapacak. Sarı kırmızılı ekip daha sonra 6 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'da Real Madrid'in ev sahipliğinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD'DE SAKATLIKLAR ORDUSU

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta mücadele eden Real Madrid, sakatlık sorunları ile boğuşuyor.

Sol bek Marcelo'yu sakatlığa kurban veren İspanyol ekibi, La Liga'da Granada'yı 4-2 yendiği maçta ise Toni Kroos ve Gareth Bale'i kaybetti. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, ''Maçta hem Kroos hem de Bale sakatlandı. Yapabileceğimiz bir şey yok.'' sözlerini kullandı.

Müzesinde birçok önemli kupayı bulunduran İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 13 kez mutlu sona ulaşarak bu alanda rekoru açık ara elinde bulunduruyor. Real Madrid, geçen sezon son 16 turunda veda ettiği Avrupa'nın 1 numaralı kupasında, öncesindeki 3 sezonu arka arkaya şampiyon tamamlamıştı.

Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik direktör Zinedine Zidane'ı yeniden takımın başına getiren Real Madrid, bu sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkati çekiyor.

Kadrosunda Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kross, Isco, Gareth Bale, Karim Benzema gibi dünyaca ünlü futbolcuları bulunduran Real Madrid, Belçikalı Eden Hazard, Brezilyalı Rodrygo ve Eder Militao, Sırp Luka Jovic ve Fransız Ferland Mendy'yi ciddi bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna kattı.

GALATASARAY İLE REAL MADRID MAÇLARI

İki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları hatırlayalım:

2000/2001 - Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Galatasaray - Real Madrid: 3-2

Real Madrid - Galatasaray: 3-0

2012/13 - Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Real Madrid - Galatasaray: 3-0

Galatasaray - Real Madrid: 3-2

2013/14 - Şampiyonlar Ligi grup eşleşmesi

Galatasaray - Real Madrid: 1-6

Real Madrid - Galatasaray: 4-1