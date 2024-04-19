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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:18
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        Galatasaray'da Pendikspor mesaisi
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, futbolcuların üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise savunma ve hücum çalışması yapıldı.

        Galatasaray, yarın saat 18.00’de gerçekleştireceği idmanla Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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