Galatasaray, Olympiakos'la olan sözleşmesi sona eren ve önceki gün İstanbul'a gelen Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Sözleşmesi biten Mariano'yla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Brezilyalı sağ bekin yerini de bonservis ödemeden doldurdu.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İLK SÖZLERİ
Omar Elabdellaoui, Galatasaray TV'ye verdiği röportajda, "Buraya geldiğimden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum." diye konuştu.
MUSTAFA CENGİZ: HOŞ GELDİN
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Norveçli futbolcu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Omar Norveç'te doğdu ve büyüdü. Kendisi Norveç Milli Takımı'nda ve Olympiakos'ta kaptanlık yapmış çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi Omar gibi bir futbolcuyu kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Hoş geldin."
6 SEZONDUR YUNANİSTAN'DA!
Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.
Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.
SARI-KIRMIZILILARIN 2. NORVEÇLİ OYUNCUSU
Omar Elabdellaoui, Galatasaray tarihindeki ikinci Norveçli oldu. Sarı-kırmızılılar 2016'da Molde'den Martin Linnes'i renklerine bağlamış ve 28 yaşındaki futbolcu Galatasaray tarihindeki ilk Norveçli oyuncu olmuştu.
5. TRANSFER OLDU
Transferde ilk olarak altyapısından yetişen ve bonservisi elinde bulunan Arda Turan'a imza attıran Galatasaray ardından Çaykur Rizespor'la olan sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların üçüncü transferi ise Sivasspor'la olan sözleşmesi sona eren Emre Kılınç oldu. Galatasaray son olarak Kasımpaşa'dan kaleci Fatih Öztürk'ü renklerine bağladı. Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılıların 5. transferi oldu.
OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 5 Aralık 1991
YAŞ: 28
DOĞUMYERİ: Oslo
UYRUK: Norveç
BOY: 1,79
MEVKİİ: Sağ bek
OYNADIĞIKULÜPLER: Manchester City, Stromsgosdset, Feyenoord, Braunschweig, Olympiakos, Hull City
SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 47 maç 1 gol 2 asist
PİYASA DEĞERİ: 6 milyon Euro
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