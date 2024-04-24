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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray, Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı

        Galatasaray Kulübü, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan ve aşil tendonunun koptuğu açıklanan eski futbolcusu Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:04
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        G.Saray'dan Morutan'a geçmiş olsun mesajı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde top koşturan Olimpiu Morutan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile oynadıkları maçta sakatlandı. Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından eski futbolcusuna geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında üzücü bir sakatlık geçiren MKE Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Morutan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

        MKE Ankaragücü, Rumen futbolcuyu sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna dahil etmişti.

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