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        Haberler Spor Futbol Galatasaray, Olimpik Lyon'u ağırlayacak - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Olimpik Lyon'u ağırlayacak

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 11 Aralık Çarşamba (yarın) Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:50
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        Galatasaray, Olimpik Lyon'u ağırlayacak
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        Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini konuk edecek.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

        Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan Catarina Campos düdük çalacak.

        Oynadığı 4 maçta da mağlubiyet yaşayan ve son sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, kalan iki maç öncesinde gruptan çıkma şansını kaybetti. Organizasyonun grup aşamasında 1 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

        Grupta ilk sırada yer alan Fransız ekibi ise 4'te 4 yaparak çeyrek finali garantiledi. Olimpik Lyon ise grupta 12 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde ise 1 gol gördü.

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