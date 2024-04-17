Zaniolo'nun bonservisi belirlendi
Galatasaray, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo opsiyonunu kullanmaması durumunda rakamı belirledi. Calciomercato'ya göre; 24 yaşındaki İtalyan futbolcuya Fiorentina ve Napoli talip oldu
- 1
Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa’ya kiraladığı Nicolo Zaniolo’ya Fiorentina ve Napoli’nin talip olduğu öne sürüldü.
- 2
Calciomercato’nun haberine göre sarı kırmızılı ekip, muhtemelen Aston Villa’nın almayacağı İtalyan futbolcunun bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi.
- 3
Galatasaray, Zaniolo’yu Roma’dan 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağlarken, geçen sezon başında 5 milyon Euro’ya Aston Villa’ya kiraladı.
-
- 4
Galatasaray'da 12 maçta 5 gol atan 24 yaşındaki futbolcu Aston Villa’da 36 karşılaşmada 3 kez fileleri sarsabildi. 24 yaşındaki Zaniolo’nun Galatasaray ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 5