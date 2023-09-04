Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini açıkladı

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Galatasaray Kulübü, İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin geçici transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

DAVINSON SANCHEZ AÇIKLAMASI DA GELDİ Tanguy Ndombele'nin kiralanması için Tottenham ile görüşen Galatasaray, Londra ekibinin Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez için görüşmeler yapıldığını da KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı. NDOMBELE, İSTANBUL'A GELDİ Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi. Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 26 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı. REKLAM

Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.