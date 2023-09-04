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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini açıkladı

        Galatasaray, İstanbul'a gelen Tanguy Ndombele'nin transferi için Tottenham ile görüşmelere başlandığını duyurduktan sonra yine Tottenham'ın oyuncusu Davinson Sanchez'in bonservisiyle transferi için görüşmeler yapıldığını da KAP'a açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 21:48 Güncelleme: 04.09.2023 - 23:11
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        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
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        Galatasaray Kulübü, İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin geçici transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu.

        Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

        DAVINSON SANCHEZ AÇIKLAMASI DA GELDİ

        Tanguy Ndombele'nin kiralanması için Tottenham ile görüşen Galatasaray, Londra ekibinin Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez için görüşmeler yapıldığını da KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

        NDOMBELE, İSTANBUL'A GELDİ

        Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi.

        Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 26 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

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        Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.

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