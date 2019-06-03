Sarı-kırmızılılar, Muriç için Çaykur Rizespor yönetimine 2 buçuk milyon Euro önermiş ve beklemeye geçmişti.

Kosavalı golcü de, Karadeniz ekibinin yönetimine, Galatasaray'da forma giymek istediğini iletti.

Muriç'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sarı kırmızılı kulübü tercih ettiği ifade edildi.

Bu gelişmeden sonra iki kulübün 3 milyon Euro'ya anlaşması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezon 17 gol atan Vedat Muriç, 8 de gol pası verdi.

"10 MİLYON EURO!"

Öte yandan DHA'ya konuşan Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal şunları söyledi:

"Fransa 1'inci Lig takımı Toulouse'dan Muriç için 10 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Fransız kulübü de bize bonservis, futbolcu ve sonraki satıştan da pay önerdi. Galatasaray'dan da aynı bonservis bedelini talep ettik. Galatasaray ise bir 2.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli sundu ve arada bir fark var. Herhangi bir oyuncu takası ise konuşulmadı. Zaten şu anda hocamızın da Galatasaray'dan istediği bir oyuncu yok. Oyuncumuz Muriç'in de istekleri doğrultusunda bu transfer sonuçlanabilir ancak aradaki fiyat farkının kapanması gerekiyor"