Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Olimpiu Morutan'ın işini bitirdi.

Cimbom, 22 yaşındaki oyuncu ve kulübü Steaua Bükreş ile anlaşmaya vardı.

ÖNCE BECALİ AÇIKLADI

Kulübün sahibi Gigi Becali, "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservisi 5,7 milyon euro. Şimdi 4,2 milyon euro, Avrupa Ligi gruplarına kalırlarsa da 1,5 milyon euro ödeyecekler. Ben memnunum" açıklamasıyla transferi duyurdu.

Galatasaray cephesinden ise ilk açıklama teknik direktör Fatih Terim'den geldi. Terim, Hatay maçının ardından şunları söyledi:

Morutan transferinde görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesinler. Başkanımız, yönetimimiz takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Hiç beklemeden ilk ağızdan haber veririz. Galatasaray'ın planlarında genç, yetenekli oyuncular var. Bu isimler devam edecek. Steaua Bükreş başkanı da sağ olsun, zaten gerekli açıklamaları yapıyor. Birçok isim açıklayacağız inşallah."

Rumen kulübünün hocası Ioardanescu da transferle ilgili net konuştu: "Morutan'ı kaybettik. Şimdi yerine birini almalıyız. Bunu değerlendireceğiz. 1-2 oyuncu takviye yapmalıyız. Morutan gidiyor."

MORUTAN KİMDİR?

Olimpiu Morutan

Doğum tarihi: 25 Nisan 1999

Doğum yeri: Cluj-Napoca - Romanya

Boy: 1,73 m

Uyruk: Romanya

Mevki: Orta saha - On Numara

Yan mevki: Sağ Kanat

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 2.80 milyon Euro

Oynadığı takımlar: FC Botosani, U Cluj, Steaua Bükreş