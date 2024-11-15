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        Haberler Spor Diğer Yüzme Galatasaray, milli yüzücü Umut Ünlü ile sözleşme imzaladı! - Diğer Haberleri

        Galatasaray, milli yüzücü Umut Ünlü ile sözleşme imzaladı!

        Galatasaray, paralimpik şampiyonu milli yüzücü Umut Ünlü ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:09
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        G.Saray, Umut Ünlü ile sözleşme imzaladı!
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        Galatasaray Kulübü, paralimpik şampiyonu milli yüzücü Umut Ünlü'yü kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında 50 ve 200 metre serbestte elde ettiği altın madalyalarla tarihe geçen Umut Ünlü, kariyerine Galatasaray'da devam edecek.

        Milli paralimpik yüzücü için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta imza töreni düzenlendi. Törende Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe de hazır bulundu.

        Sporculuk yaşantısını Galatasaray'da sürdürecek milli paralimpik yüzücü Umut Ünlü, imza töreni sonrasında stattaki müzeyi de ziyaret etti.

        İmza töreninin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulunan Umut Ünlü, "Bu şanlı kulübün bir sporcusu olmaktan çok mutluyum. Benim çocukluk hayalimdi. Bu spora başladığımda antrenörüm Duran Arslan'la beraber bir gün 'Galatasaray'da oynayabilir miyim?' diye konuşuyordum. Beni bugünlere getirdiği için ona çok teşekkür ediyorum. İnşallah kulübüm ve ülkem adına büyük başarılar elde edeceğime inanıyorum. Bunun için çok çalışıp mücadele edeceğim. Galatasaray benim çocukluk aşkım. Tüm maçlarını takip ediyorum. Şimdi bu kulübün sporcusu olmak benim için inanılmaz bir mutluluk. Taraftarımızın desteğiyle tüm branşlarda başarıya koşacağımıza inanıyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Yönetici Bora Bahçetepe ise, "Umut'un Galatasaray ile gönül bağı vardı. Bunu biliyorduk. Olimpiyat öncesinde herhangi bir konsantrasyon kaybı olmaması adına sessiz kaldık. Onu gurur duyarak izledik. Madalyaları alınca sıra onu gönül bağı olan yere getirmeye geldi. Burada koreografiye yardım ettiği yere artık sporcu olarak geldi. İnşallah bundan sonra madalyalar, başarılar Galatasaray ve milli takım için olacaktır. Kendisiyle hep gurur duyduk. Başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz. Ailemize katıldığı için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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