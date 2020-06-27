Florya Metin Oktay Tesisleri´nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı oyuncular dinamik ısınma ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana kısmında ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri´nde kampa girdi.