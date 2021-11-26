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Galatasaray - Marsilya maçı yazar yorumları

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray, son hafta maçları öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Spor yazarları, Galatasaray - Marsilya maçını kaleme aldı

26.11.2021 - 09:17 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL: AVRUPA STANDARDI

    Galatasaray’ın ön alan yerleşimi son derece dengeli, rakibe doğru şekilde baskı yapıp yönlendiren bir oyuna yol açtı. Ön alan yerleşimi derken sadece hücum üçlüsünden bahsetmiyorum. Zaman zaman 96-2000 dönemini hatırlatan topyekun kompakt bir oyun sergilediler. 

     

  • Galatasaray, Halil varken son derece hareketli bir 5’liyle hücum ediyor. Ancak Diagne olduğunda da rakip savunmayı çok meşgul eden bir zırhlıya sahip oluyor. Bu çevredekler için büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla öndeki kalabalık ve dinamik oyunu ne kadar övsek az. 

  • Ne olursa olsun bir derbi yenilgisinin ardından yeniden Avrupa standardını hatırlamak güzel. Bu seviye bir performansın sonunda liderlik gelmezse üzücü olur. (FANATİK)

  • LEVENT TÜZEMEN: İKİ GALATASARAY DA TERİM'İN ESERİ

    Fatih Terim'in çıkardığı kadro çok doğruydu. Diagne ile başlamak kanatlarda Feghouli ve Kerem ikilisinin müthiş etkili, verimli oynamasını sağladı. Cicaldau serbest görev yaparken, rakip ceza alanına attığı deparlarla iki gole imza koydu. Şimdi bu Galatasaray Avrupa'da bu oyunla yenilmeden lider olabiliyorsa Fatih Terim artık kazanan oyunu ligde de uygulamalıdır. 

     

  • Galatasaray genç bir kadroya sahip olarak Avrupa maçlarını yüksek motivasyonda ve doğru oyunla oynamayı başarıyorsa Avrupalı oyun Galatasaray'ı ligde de zirve yarışının içinde tutar. Fatih Terim artık kadro üzerinde çok fazla oynamamalı, bu istiklarlı kadroyu değişikliklerle birlikte kullanmalı. Avrupa'daki Galatasaray da Terim'in eseri ligdeki de... (SABAH)

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