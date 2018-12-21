UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde devre arasında transfer yapması için önce oyuncu satması gereken Galatasaray, bütçeyi Brezilyalılar sayesinde oluşturacak.

Sezon başında evrakları yetişmediği için Al-Hilal’e transferi son anda başarısız olan Maicon için Araplarla yeniden dirsek temasında olan Sarı-Kırmızılılar, sağ beki Mariano’yu da uğurlamak üzere...

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sağ bekte Mariano ve Martin Linnes’e sahip olan teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı oyuncunun gönderilmesinde bir sakınca görmediğini yönetime iletti. Flamengo’yla bir süredir görüşme halinde olan Cengiz yönetimi de Mariano’nun satışı için prensipte anlaştı. Buradan 3.5 milyon Euro civarında gelir elde edecek olan Cimbom, bu parayı forvet transferinde kullanacak.

Diğer yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray’da kalmak istediğini belirten Linnes’le de kontrat uzatılacak.