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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Manchester United: 3-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Manchester United: 3-3 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ağırladığı Manchester United karşısında galibiyeti kaçırdı. Sarı-kırmızılılar, iki kez iki farkı geriye düştüğü maçtan 3-3 beraberlikle ayrılırken, sayısız fırsattan yararlanamadı. Cimbom bu sonuçla puanını 5'e çıkarırken, Manchester United ise 4 puana yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.11.2023 - 19:44 Güncelleme: 29.11.2023 - 22:58
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        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
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        Galatasaray, İngiltere'de 3-2 mağlup ettiği Manchester United'a İstanbul'da da kök söktürdü! Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda iki kez iki farklı geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

        Kırmızı Şeytanlar'ın gollerini 11'de Garnacho, 18'de Bruno Fernandes ve 55'te McTominay atarken, sarı-kırmızılıların golleri 29 ve 62'de Ziyech ile 71'de Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

        Galatasaray bu sonuçla grupta puanını 5'e yükseltirken, M.United ise puanını 4'e çıkardı.

        Galatasaray grubun son maçında 12 Aralık’ta deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Manchester United ise aynı gün Bayern Münih'i konuk edecek.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        11. dakikada Manchester United öne geçti. Bruno Fernandes'in ceza sahası çizgisi üzerinden pasında topla buluşan Garnacho, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

        18. dakikada İngiliz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Shaw'un taç çizgisinden pasında topu kontrol eden Bruno Fernandes, ceza sahasına yöneldi. Portekizli oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.

        29. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Bruno Fernandes'in müdahalesinin ardından Torreira'nın yerde kalması üzerine hakem Jose Maria Sanchez serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Ziyech, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

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        55. dakikada Manchester United üçüncü golü kaydetti. Wan-Bissaka'nın sağdan ortasında McTominay'in ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

        62. dakikada Galatasaray farkı tekrar 1'e indirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Ziyech, doğrudan kaleyi düşündü. Altıpasa gelen meşin yuvarlağı sektiren kaleci Onana'nın büyük hatası sonucunda top filelere gitti: 2-3.

        71. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Ziyech'in derinlemesine pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, dar açıdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.

        85. dakikada Bruno Fernandes'in ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta, top direğe çarparak auta çıktı.

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        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)

        Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Angelino (Dk. 82 Nelsson), Torreira, Ndombele (Dk. 60 Sergio Oliveira), Ziyech (Dk. 83 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 60 Kerem Aktürkoğlu), Zaha (Dk. 88 Kerem Demirbay), Icardi

        Manchester United: Onana, Wan-Bissaka (Dk. 78 Dalot), Maguire, Lindelöf, Shaw, McTominay, Amrabat (Dk. 58 Mainoo), Antony, Bruno Fernandes, Garnacho (Dk. 78 Pellistri), Hojlund (Dk. 58 Martial)

        Goller: Dk. 11 Garnacho, Dk. 18 Bruno Fernandes, Dk. 55 McTominay (Manchester United), Dk. 29 ve 62 Ziyech, Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Bruno Fernandes, Dk. 45+2 Amrabat, Dk. 59 Shaw, Dk. 64 Wan-Bissaka (Manchester United), Dk. 42 Boey, Dk. 54 Kaan Ayhan (Galatasaray)

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