Galatasaray Barcelona maçı için artık heyecan dorukta. İşte bu akşam saat 20:45'de başlayacak olan Galatasaray Barcelona maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 20:45'de başlayacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Barcelona maçı dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray Barcelona maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor, TV'den yayınlanmıyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Mohammed.