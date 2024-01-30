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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray NİKAH TAZELENDİ: Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı, zam yaptı - GS transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı, zam yaptı

        Galatasaray, orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Lucas Torreira ile nikah tazeledi. Maaşı, bu yaz kadroya katılan isimlerin altında kalan Uruguaylı futbolcuya zam yapan sarı-kırmızılılar, Boca Juniors'ın da yakından ilgilendiği Torreira ile mukavelesini iki yıl daha uzattı

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 30.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:35
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        Torreira'yla nikah tazelendi!
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        Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan Galatasaray, şampiyon kadronun omurgasını korumak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Lazio ve Boca Juniors'un yakından takip ettiği orta saha Lucas Torreira ile nikah tazeledi.

        Yazın bir sakatlık geçiren ve Portekiz'e giderek Sergio Oliveira'nın da doktoru olan Paulo Araujo ile kısa sürede rehabilite olan Uruguaylı, bu sezon da formayı kimseye kaptırmadı. Galatasaray'ın hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde en istikrarlı isimlerinden olan Torreira'nın 2026'da bitecek olan sözleşmesinin yenilenmesi ve uzatılması için yapılan görüşmelerde sona gelindi.

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        Güney Amerika'yı özlediği ve aşk acısı çektiği de iddia edilen Lucas Torreira, Türkiye'de ve Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getirirken sarı-kırmızılı yetkililere sözleşmesini memnuniyetle uzatacağını belirtti. Galatasaray da maaşı, bu yaz kadroya katılan isimlere kıyasla düşük kalan Torreira'ya zam yaptı.

        Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşme yenileme konusunda el sıkışan 27 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılılardan 3,5 milyon Euro yıllık ücret kazanacak. Maç başı ücretler, bonuslarla birlikte bu ücretin 4 milyon Euro civarına gelebileceği de belirtiliyor.

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        2022 yazında Arsenal'den 6 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcu bu sezon 28 resmi maçta forma giydi. Orta sahanın vazgeçilmezi olan Torreira, hemen hemen her maç Galatasaray'ın aynı zamanda en çok koşan ismi de oldu.

        SIRA MUSLERA VE MERTENS'TE

        Galatasaray'da iç transferdeki hareketliliğin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar tecrübeli oyuncular Fernando Muslera ve Dries Mertens ile de sözleşme yenilemeye sıcak bakıyor.

        Galatasaray'ın efsaneleri arasına giren Uruguaylı eldiven ile görüşmelere başlayacak olan sarı-kırmızılılarda Mertens'in de yıllık ücretinde önemli bir indirime gitmesi durumunda mukavele yenilenme ihtimali masada bulunuyor.

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