01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Eğitim Vakfının düzenlediği, Galatasaray Lisesinin 1969 döneminin 50. yıl ve 1944 mezunlarının 75. yıl madalya ve berat töreni Galatasaray Lisesinde gerçekleştirildi.
Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin, Türkiye'nin en köklü ve eski eğitim kurumlarından olan lisede görev aldığı ve Türkiye'nin en başarılı öğrenci ve öğretmenleriyle böylesine büyük bir ailenin parçası olduğunu için mutlu olduğunu belirterek, eski mezunlarla bir arada olmanın gurur verici olduğunu anlattı.
Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Lisesinin, Türkiye'nin en iyi iki eğitim kurumu olduğunu ifade ederek, "Galatasaray Lisesinde bu yıl eğitim hakkı kazanan tüm öğrenciler 500 tam puan aldı ve Türkiye'nin en iyi öğrencileri. Eskiden buraya Galatasaray Erkek Lisesi denilirdi. Ancak son 13 senedir daha çok kızlar tarafından tercih ediliyor. Kızlarımız daha başarılı oluyor." diye konuştu.
Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber de lisenin 151. yılını görkemli bir şekilde kutlamak için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Bugünün starları 50. yıl ve 75.yıl mezunlarımızdır. Tüm mezunlarımızı canı gönülden kutluyorum." dedi.
"Özhan Canaydın Spor Ödülleri"nin de sahiplerine takdim edildiği etkinlikte "Türkiye'nin En Başarılı Amatör Sporcusu" kategorisinde Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ında halka aletinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu İbrahim Çolak ile "Galatasaray Spor Kulübü En Başarılı Amatör Sporcusu" kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan ilk Türk Yelken Sporcusu Ecem Güzel ödüle layık görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!