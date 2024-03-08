Galatasaray, ligde bu sezon ilk kez bir maçta 6 gol attı - Galatasaray Haberleri

Galatasaray, ligde bu sezon ilk kez bir maçta 6 gol attı - Galatasaray Haberleri

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup eden lider Galatasaray, bu sezon ilk kez rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 4-1 biten mücadeleden 6-2’lik skorla galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Aslan böylece bu sezon ilk kez 6 gol attı.

Cimbom 2023-2024 sezonunda daha önce deplasmandaki Trabzonspor müsabakasını 5-1 kazanmıştı.