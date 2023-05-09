Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor!

"Lale Orta, maç sabahı hakemleri arayarak bazı şeyler konuşuyormuş. İnkar edebilir. Belki destek için arıyordur ama son derece yanlış. Hakem zaten maçın havasına giriyor, maç yönetecek, kafası maçta. Söyleyeceği her şeyi başka yöne çekebilir, yanlış yorumlayabilir hakem. Hakemin kafasını niye bulandırıyorsun, hakem zaten maça konsantre. Sen ne diyorsun? Sen geçtin mi oralardan Lale Orta, geçmedin! Attan düşenin halini attan düşen bilir. Sen geldin, 1 hafta sonra kendini ve Cüneyt Çakır'ı UEFA gözlemcisi yaptınız yahu! Neyi kovalıyorsunuz?"