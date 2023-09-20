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        Galatasaray - Kopenhag maçı muhtemel 11'ler ve son gelişmeler

        Galatasaray taraftarının beklediği gün geldi çattı! Sarı-kırmızılılar, 17. kez ayak bastığı Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk edecek. Gruplara uzun bir bir yoldan gelerek kalan ve bu sezon henüz bileği bükülmeyen Cimbom, alacağı bir galibiyet ile Devler Ligi'ne 3 puanla başlamak ve grupta iddialı noktaya gelmek istiyor. Zorlu mücadele öncesinde eksik ya da cezalı oyuncunun olmadığı Galatasaray'da Okan Buruk da 11'ini netleştirdi. İşte Galatasaray - Kopenhag maçı öncesi son gelişmeler ve Buruk'un 11'i

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:23
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        • 1

          Avrupa Fatihi Galatasaray, üç yıldır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor, ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibini ağırlıyor. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.

        • 2

          Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.

        • 3

          Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke sıralamasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

        • 4

          A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki ilk maçına yarın çıkacak. "Cimbom" ilk hafta maçında taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

        • 5

          Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.

        • 6

          CİMBOM TAM KADRO!

          Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da uzun süren bireysel programdan çıkan yeni transfer Wilfried Zaha'nın maç kadrosunda olacak. Galatasaray'da ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Halil Dervişoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        • 7

          MUHTEMEL 11

          MUSLERA

        • 8

          BOEY

        • 9

          NELSSON

        • 10

          ABDÜLKERİM

        • 11

          ANGELINO

        • 12

          LUCAS TORREIRA

        • 13

          SERGIO OLIVEIRA

        • 14

          HAKIM ZIYECH

        • 15

          DRIES MERTENS

        • 16

          KEREM AKTÜRKOĞLU

        • 17

          MAURO ICARDI

        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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