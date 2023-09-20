Galatasaray - Kopenhag | CANLI YAYIN
Galatasaray - Kopenhag maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Avrupa fatihi Galatasaray, 17. kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag'ı konuk ediyor. Uzun bir eleme serisinin ardından adını gruplara yazdıran sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibini mağlup ederek Devler Ligi macerasına 3 puanla başlamak istiyor. Bu sezon henüz yenilmeyen sarı-kırmızılılar, ilk maçtan zaferle ayrılarak serisini sürdürmenin peşinde!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşı karşıya geliyor.
STAT: RAMS Park
YAYIN: EXXEN
SAAT: 19.45
HAKEM: Georgi Kabakov (Bulgaristan)
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
KOPENHAG: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Larsson
Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke sıralamasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.
SON 16 RESMİ MAÇINDA MAĞLUBİYETİ YOK
Galatasaray, çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
"Cimbom" bu sezon da 4'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Kopenhag ise 8. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Danimarka temsilcisi, Şampiyonlar Ligi elemesinde de 4 galibiyet, 2 yenilgi gördü.
NELSSON ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı takıma 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı sahaya galibiyet arayacak.
GÖZLER YİNE ICARDI'DE!
Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Kopenhag maçında da en önemli gol ayağı olacak.
Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de son 3 müsabakada 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 3 karşılaşmada ise 3 gol atan Icardi, son 6 resmi müsabakanın tamamında takımı adına skoru değiştirdi.
17. KEZ GRUPLARDA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele ediyor.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.
Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 ile bu sezon eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.
"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.
HEDEF SON DÖNEM KARNESİNİ DÜZELTMEK
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 26 mücadelede 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 116 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 28'ini kazanırken, 29 beraberlik ve 59 yenilgi gördü.
Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle: