Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında henüz gol dahi yememiş olan lider Konyaspor'u konuk ediyor.

STAT: Nef Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

YEDEKLER: Okan, Dubois, Midtsjö, Seferovic, Berkan, Rashica, Yusuf, Abdülkerim, Barış, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekici, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir

YEDEKLER: Erhan, Yasir, Uğurcan, Pavicic, Kahraman, Ikpeazu, Oğulcan, Ahmet, Cebrail, Mame

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

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Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.

Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.