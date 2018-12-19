Galatasaray transferde gözünü devre arasına çevirirken Mariano'nun Flamengo'ya transferi bekleniyor. FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Galatasaray'da Mariano'nun ayrılığı için Brezilya'dan açıklama da geldi. Flamengo idarecisi Mariano transferi için bugün saat 19:00'u işaret ederken sarı-kırmızılılar da alternatifi için harekete geçti.

Sarı-Kırmızılı yönetimin Mariano'nun yerine Kenny Lala’yı renklerine bağlayacağı öğrenildi. Fransız ekibi Strasbourg’la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Fatih Terim’in de onay verdiği bildirildi.

Ligue 1’de bu sezon 3 gol, 4 asistlik performans gösteren Lala, sağ bekin yanında görev verilmesi halinde sol bekte de oynayabiliyor. Strasbourg’un Lala için 1.5-2 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ettiği kaydediliyor.