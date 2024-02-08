Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı Ankaragücü'ne kiraladı!
Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın Ankaragücü'ne kiralandığını açıkladı
Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar Ankaragücü'ne kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
ANKARAGÜCÜ 19.10'DA DUYURDU!
Transferi kulübün kuruluş yıldönümüne vurgu yapılarak saat "19.10"da sosyal medyada açıklayan sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma imzaladığını duyurdu.
Bu sezon Galatasaray'la 12 resmi maça çıkan sol bek Kazımcan, alt yaş kategorilerinden 26 kez milli takım forması giydi.