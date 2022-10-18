Galatasaray Kastamonuspor maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçına sahne olacak mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, Galatasaray Kastamonuspor maçına ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...