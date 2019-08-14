14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla elenirken dev turnuvada tek temsilcimiz olarak geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sezon da Galatasaray kaldı.
Başakşehir'in vedasının ardından sarı-kırmızılılar, yayın gelirinin yüzde 90'lık bir kısmını kasasına koyacak. Geçtiğimiz sezon bu kalemden 8.5 milyon Euro kazanan Aslan, bu kez 10 milyon Euro civarında bir rakam alacak. UEFA'nın bu sezon tüm takımlara 292 milyon Euro yayın geliri ödeyeceği bildirildi.
DEVLER ELENDİ, ASLAN KASAYI DOLDURDU
Goal'de yer alan habere göre UEFA'nın ödül yönetmeliğinde değişikliğe gitmesi de Galatasaray'a yaradı. Yeni yönetmeliğe göre kulüplere ödenen "Pazarlama Havuz" gelirlerinin payı azaltılırken "Takım Katsayısı Reytingi"ne geçildi. Bu modelde takımlar, son on yıldaki Avrupa puanlarına göre sıralanıyor. İlk sıradaki takımın 32 pay, son sıradaki takımın 1 pay alacağı sistemde kulüplere her bir pay için 1 milyon 108 bin Euro ödenecek. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takım arasında 26. sırada yer alan Galatasaray, bu kalemden 7 milyon 756 bin Euro gelir elde etti. Ancak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ün Dinamo Kiev'i, LASK Linz'in Basel'i ve Krasnodar'ın Porto'yu elemesinin ardından, sarı kırmızılı takım elde edeceği gelire 3 milyon 324 bin Euro daha eklendi.
AYAKBASTI PARASI 15 MİLYON EURO
Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takıma UEFA ayakbastı parası olarak ise 15 milyon 250 bin Euro ödeyecek. Turnuvada her galibiyete 2 milyon 700 bin Euro, beraberliğe ise 900 bin Euro verilecek.
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