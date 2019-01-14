3-SAKATLAR TAMAMEN İYİLEŞTİ

Ligin ilk yarısında sakatlık yaşayan futbolculardan Emre Akbaba dışında diğer oyuncular takıma katıldı. Son oynanan Sivas maçında tam olarak iyileşmemesine rağmen fedakarlık yaparak forma giyen Younes Belhanda, tam olarak hazır hale geldi. Bir diğer isin Sinan Gümüş de yaklaşık 1 buçuk ay süren sakatlığını atlatarak ikinci devre öncesi hazır hale geldi.