14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, ligin devre arasında Antalya'da hazırlıklarını yaptı. İşte kampı Antalya'da izleyen Habertürk Spor muhabiri Erhan Kaan Adıgüzel'in notları:
1-KONDİSYON YÜKLEMESİ YAPILDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya kampına yeni bir kondisyonerle gitti. 55 yaşındaki İtalyan kondisyoner Alberto Bartali’yle anlaşan Sarı-Kırmızılılar’da futbolculara kamp boyu kondisyon yüklemesi yapıldı. Günü çift idmanla çalışan Cimbom, sabah antrenmanlarında tamamen kondisyon çalışması yaptı. Terim böylece, takımının ikinci yarı 90 dakika mücadele edeceğine inanıyor.
2-GENÇLER TAKIMA ALIŞIYOR
Sarı-Kırmızılı takımda sezon başından beri A takımla çalışma fırsatı bulan genç oyuncular için Antalya kampı oldukça verimli geçti. Hocalarının gözüne girmek için antrenmanlarda var güçleriyle çalışan genç yetenekler, hazırlık karşılaşmalarında da forma giyme şansı buldu. Özellikle Yunus Akgün’ün performansı teknik heyetin beğenisini kazandı.
3-SAKATLAR TAMAMEN İYİLEŞTİ
Ligin ilk yarısında sakatlık yaşayan futbolculardan Emre Akbaba dışında diğer oyuncular takıma katıldı. Son oynanan Sivas maçında tam olarak iyileşmemesine rağmen fedakarlık yaparak forma giyen Younes Belhanda, tam olarak hazır hale geldi. Bir diğer isin Sinan Gümüş de yaklaşık 1 buçuk ay süren sakatlığını atlatarak ikinci devre öncesi hazır hale geldi.
4-MORALLER YÜKSEK
Ligde son olarak Sivas’ı 4-2 yenen Aslan, devreye zaten moralli girmişti. Başakşehir’in 6 puan gerisinde olmalarına rağmen oyuncuların açıklamalarında şampiyonluğa olan inançları dikkat çekti. Antrenmanlarda da oldukça neşeli bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarıya umutla başlayacak.
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