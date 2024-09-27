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        Haberler Spor Futbol Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

        Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:58
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        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri, İsviçre'de yapılan kura çekimiyle belirlendi.

        Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde 4. torbada yer alan Galatasaray Petrol Ofisi, bir Türk ekibinin ilk kez yer alacağı organizasyonda A Grubu'nda Fransa'dan Olimpik Lyon, Almanya'dan Wolfsburg ve İtalya'dan Roma ile rakip oldu.

        Sarı-kırmızılı ekip, ilk turda Lüksemburg'un Raicing Union, ikinci turda da Çekya'nın Slavia Prag ekiplerini eleyip grup aşamasına kalarak Türk kadın futbolunda bir ilki gerçekleştirdi.

        Kura çekimi sonrası B Grubu; Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Twente (Hollanda), Celtic (İskoçya), C Grubu; Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), Juventus (İtalya), Valarenga (Norveç), D Grubu ise Barcelona (İspanya), Manchester City (İngiltere), St. Pölten (Avusturya) ve Hammarby (İsveç) ekiplerinden oluştu.

        Organizasyonda müsabaka programı henüz ilan edilmezken ilk maçların 8-9 Ekim tarihlerinde oynanacağı duyuruldu.

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