Galatasaray kabuk değiştiriyor!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasını BAY geçen Galatasaray'da Okan Buruk ve yardımcıları arada kolları sıvadı... Gol yollarındaki sorunları çözmek için analiz ekibiyle de birlikte yoğun mesai harcayan Buruk ve kurmayları antrenmanlarda farklı çözümler bulmaya odaklandı. Son 10 yılda en az gol attığı ikinci sezonunu geçiren sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansları beklentilerin altında kalınca Buruk, ilk 11'deki 3 yerli için farklı alternatifleri gündeme aldı.

TRT Spor'un haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, sol bekte Kazımcan'ı denedi. İdmanlarda Mertens, Rashica ve Barış Alper her iki kanatta da değerlendirildi. Galatasaray'da 8 artı 3 kuralı nedeniyle bazı yabancı futbolcular fazla süre alamadı. Okan Buruk, kadrodaki diğer yerli futbolcuları 11'de kullanarak yeni transferleri sahaya sürmeyi planlıyor.

MIDTSJÖ 11'DE KALACAK Okan Buruk, memnun kaldığı Norveçli Fredrik Midtsjö'ye 11'de şans vermeyi sürdürecek. Buruk, yabancı sınırı nedeniyle çok fazla süre veremediği Juan Mata, Yusuf Demir ve Rashica'yı as takıma monte etmek için de formül arıyor.