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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

        Galatasaray, Süper Lig´in 22'nci haftasında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:18
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        Aslan, İstanbulspor mesaisinde
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        Trendyol Süper Lig´in 22. haftasında 2. sırada yer alan Galatasaray, İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5´e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, birebir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, 24 Ocak Çarşamba günü saat 18.00´de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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