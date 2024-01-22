Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig´in 22'nci haftasında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla başladı.
Trendyol Süper Lig´in 22. haftasında 2. sırada yer alan Galatasaray, İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5´e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, birebir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 24 Ocak Çarşamba günü saat 18.00´de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.