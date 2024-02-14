Derrick Köhn, Sparta maçında oynayabilecek mi?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gözler de yeni transferlere döndü. Okan Buruk, zorlu müsabaka öncesinde ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Serge Aurier ve Derrick Köhn'ün Sparta Prag maçı öncesinde son durumları
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. Temsilcimizde sol ve sağ bekte kimin oynayacağı da merak konusu oldu.
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Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Derrick Köhn, statü gereği yarınki karşılaşmada oynayamayacak.
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Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrich Köhn'ü kattı. Sezon başında İtalya temsilcisi Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu da takıma geri döndü.
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Sezon başında UEFA'ya bildirilen kadroda 3 değişiklik yapabilen Galatasaray, takımdan ayrılan Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu'nun yerine Vinicius, Aurier ve Berkan'ı listeye ekledi.
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UEFA'ya bildirim yapılmasından sonra transferi gerçekleşen Köhn, Avrupa kadrosu dışında kaldı.
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Galatasaray, UEFA kadrosunda yer almayan genç futbolcu Eyüp Aydın'dan da yararlanamayacak.
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Kaptanı olduğu Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan yeni transfer Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda yarın ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.
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Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu turnuvanın finalinde Nijerya'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ülkesinin formasını terleten yeni transfer Aurier, organizasyon sonrasında Türkiye'ye gelerek takımla çalışmalara başladı.
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Tecrübeli sağ bek, Okan Buruk'un formayı vermesi durumunda yeni takımıyla ilk ilk heyecanını taraftarı önünde yaşayacak.
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