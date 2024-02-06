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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius ilk maçında golünü attı! - Futbol Haberleri

        Carlos Vinicius ilk maçında golünü attı!

        Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Bandırmaspor karşısında çıktı. Brezilyalı forvet, ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:19 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:22
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        Vinicius'tan gollü siftah!
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        Galatasaray´ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Fulham´dan sezon sonuna kadar kiraladığı Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

        Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesiyle birlikte parçalı formayı ilk kez giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray taraftarı önünde ilk 11´de yer aldı.

        GOLÜNÜ ATTI

        Vinicius çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı da başardı. 90+5. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Tete'nin pasında kale önünde topla buluşan Vinicius meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-2 yaptı.

        "ŞEHRİ BİLE GÖRMEYE FIRSATIM OLMADI"

        Carlos Vinicius maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. İlk maçımız, ilk gol. Kendi taraftarımızla birlikte olduk. Takım arkadaşımla bir sevinç yaptık, çok mutluyum." dedi.

        Vatandaşı Tete hakkındaki soruyu da yanıtlayan Vinicius, "Gelmeden önce Tete'nin burada olduğunu düşünerek geldim. Gol sevinci daha önceden düşündüğümüz bir şeydi. Golü attım ve bunu yapabildik." ifadelerini kullandı.

        Carlos Vinicius transfer süreciyle ilgili ise, "Hızlı gelişen bir süreç oldu. Şehri bile görmeye fırsatım olmadı. Takım arkadaşlarım sıcak bir şekilde karşıladı. Sezonun geri kalanını iyi bir şekilde geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

        BERKAN KUTLU STOPERDE

        Sezon başında fazla forma şansı bulamaması sebebiyle Genoa´ya kiralanan fakat devre arasında da teknik direktör Okan Buruk´un kararıyla takıma geri çağırılan 26 yaşındaki orta saha, Bandırmaspor maçında stoper mevkisinde görev aldı. Bu sezon hem orta sahada hem de sol bekte görev yapan milli oyuncu, kariyerinde de ilk kez stoperde bir maça çıktı.

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        OKAN BURUK'TAN 8 DEĞİŞİKLİK

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig´in 24´üncü haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ilk 11´ine göre Bandırmaspor mücadelesinde 8 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Samsunspor maçında oynayan; Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürlkoğlu ve Icardi´nin yerine Bandırmaspor mücadelesinde; Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Ndombele, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Vinicius´a görev verdi.

        6 ŞUBAT DEPREMİ UNUTULMADI

        Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanan Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında iki takım da 6 Şubat depremlerini andı. Galatasaray, maç önü ısınmasına `6 Şubat´ı unutmadık, unutmayacağız´ yazılı tişörtler ile çıktı.

        Karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıcı etkiler gösteren depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulurken, iki takım oyuncuları da sahaya '6 Şubat´ı unutmadık, unutmayacağız' pankartı ile geldi.

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