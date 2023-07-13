Galatasaray'ın yeni transferi Angelino savunmada da hücumda da zirvede!

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Galatasaray aradığı sol beke kavuşurken Angelino'nun 26 yaşında sarı-kırmızılı kulübe imza atması Almanya ve Türkiye'nin dışında genel olarak Avrupa'da da yankı uyandırdı. İspanyol yıldızın hücumda gösterdiği harika performansla Avrupa'nın beş büyük ligindeki üst düzey kulüplere imza atabileceği yorumlarını beraberinde getirirdi.

HÜCUM USTASI Bundesliga'da oynamaya başladığı son üç sezonda savunma oyuncuları arasında en çarpıcı hücum performansını sergileyen isim olan Angelino'nun defansif zafiyetlerinin bulunduğu yorumları yapılırken beş büyük ligdeki üst düzey takımlarda oynamasına da bu eksiklerin engel olduğu yönünde görüşler belirtildi. İstatistikler ise aksini ortaya koydu. REKLAM Opta'nın aktardığına göre Angelino, Şubat 2020'den bu yana ligdeki savunmacılar arasında en çok net gol pozisyonu yaratan futbolcu oldu. 37 pozisyon ile bu alanda zirvede yer alan İspanyol yıldız, 20 asist ile en çok gol pası veren üçüncü savunmacı olurken akan oyunda isabetli orta istatistiğinde ikinci sırada yer aldı.

SAVUNMADA DA ZİRVEDE! 2022-23 sezonunu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Angelino'nun savunma performansı da göz doldurdu. Geçen sezon 33 maça çıkan ve 9 asistle yıldızlaşan İspanyol yıldız, maç başına 3.8 başarılı defansif aksiyon ile bu alanda pozisyonunda zirvede yer aldı. Maç başına 4.3 araya girme ile ikinci sırada bulunan Angelino, maç başına 4.33 top çalma ile de lig üçüncüsü oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞABİLECEK Mİ? Topla baskı konusunda 'takıntılı' bir teknik direktör olan Pep Guardiola'nın da takımında bir dönem görmek istediği Angelino, özellikleriyle epey şey vadeden oyuncular arasında. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bek oyuncularını oyun kurulumuna dahil ederken sağ ve sol ön kenar oyuncularını daha çok iç koridorda kullanıyordu. Angelino, özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun 'half space' denilen iç koridorda sık sık top almasını ve oyun kurulumuna aktif olarak katılmasını isteyen Buruk'un kafasındaki oyun planına da en uyan bek oyuncularından biri.

Hem çizgiye basması hem de sık sık ön bölgede yer almasıyla orta sahadaki pas seçeneklerini artıran Angelino aynı zamanda rakibin sahaya yayılımının genişlemesini sağlıyor ve takımının rakip savunmaların kilidini açmasını da kolaylaştırıyor.

İÇ KORİDORA GİRİP OYUN KURULUMUNA YARDIMCI OLABİLİYOR Hoffenheim'da genellikle üçlü savunmalı dizilimde sol kenarda forma giyen İspanyol sol bekin ısı haritası sol bekten ziyade hücumcu bir orta saha oyuncusunu andırıyor. Diğer yandan Kerem Aktürkoğlu'nun iç koridorda değil de kenar çizgide konumlandığı senaryoda da Angelino içeri girerek oyun kurabilecek oyunculardan biri.

GOL BÖLGESİNE KOŞULAR YAPIYOR Özellikle Hoffenheim'da maçlarda sık sık sol iç koridorda buluşan İspanyol sol bek burada oyun kurulumuna katkı sağladığı gibi zaman zaman topsuz koşularla ansızın ceza sahasına sızmasıyla gol bölgesine girip rakip savunmanın dengesini de bozabiliyor.

FUTSAL FAKTÖRÜ RB Leipzig'e transfer olduğunda kendisini tanıtan bir röportaj veren Angelino, ofansif meziyetlerine dikkat çekerken yıllarca futsal oynamanın bu yetenekleri ileriye taşıdığını söylüyordu. Futsalda adam adama markaj yapıldığına ve sürekli olarak bundan kurtulmak için yollar aradıklarına vurgu yapan İspanyol futbolcu, kolay adam eksiltebiliyor, çabuk düşünerek dar alanda seri şekilde hareketlenebiliyor.

DÖRTLÜ SAVUNMADA OYNAYABİLİYOR MU? Hoffenheim'da üç stoperli dizilimde sol kenarda oynayan Angelino'nun Okan Buruk'un tercih ettiği gibi dörtlü savunmada oynayıp oynayamadığı da merak konusu oldu. Verdiği röportajlarda dörtlü savunmada kendisini daha rahat hissettiğini dile getiren İspanyol futbolcu, RB Leipzig ile 2020-21 sezonunda dörtlü savunmanın solunda oynamıştı.

Angelino, Manchester United, PSG ve Okan Buruk'lu Başakşehir'in de yer aldığı H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Alman ekibinde dikkat çeken bir performans sergilemişti. Lionel Messi ve Toni Kroos'tan sonra en çok pozisyon üreten futbolcu olan Angelino, ceza sahası koşularıyla o sezon üç gol kaydetmişti. 🐂 Angeliño

📏 5ft7 (170 cm)

⚽ 2 headed goals this season



Height disadvantage? Never heard of it 🙅‍♀️ pic.twitter.com/7vnJNsBC1x — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 17, 2020 "DÖRTLÜ SAVUNMAYI TERCİH EDERİM" Hoffenheim'a transferi sonrasında verdiği röportajda tercih ettiği savunma dizilimini dörtlü olarak belirten Angelino, bunun nedeni olarak da oyun kurulumunda aktif rol alma isteğini gösteriyor. Üç stoperli dizilimin solunda hücuma daha rahat çıkabileceğini hatırlatan İspanyol futbolcu buna rağmen dörtlü savunmanın solunda geriden oyun kurulumuna katılabildiğini ve topla daha çok buluşarak kendi özelliklerini gösterebildiğini dile getiriyor.