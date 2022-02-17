Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getiriliyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte danışman olarak göreve yapan Luis Campos'un önerdiği belirtilen İtalyan futbol adamının kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

PASQUALE SENSIBILE KİMDİR?

50 yaşındaki Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria kulüplerinde sportif direktörlük görevi yaptı. Roma'da ise scout olarak çalıştı.