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Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu: Leandro Paredes tamam!

Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur bir dizi görüşme yapmak için yurt dışına çıkarken transferde bir iddia da İtalya'dan geldi. İtalyan basını Galatasaray'ın Leandro Paredes'le anlaştığını duyurdu

Giriş: 26.06.2023 - 19:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Galatasaray transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yurt dışına bir dizi transfer görüşmesi için çıkarken bir iddia da İtalya'dan geldi.

  • İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Leandro Paredes ile anlaşma sağladığını öne sürdü.

     

  • Haberin detayında; Galatasaray'ın Arjantinli yıldız ile 2.5 milyon Euro ücretten 4 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

  • Paredes'in sarı-kırmızılılar ile PSG arasındaki pazarlıkların kapanmasını beklediği öne sürüldü.

  • LUCAS TORREIRA DETAYI

    Galatasaray'ın Paredes'i aldıktan sonra Lucas Torreira'yı da Lazio'ya satabileceği belirtildi. 

  • Galatasaray'ın bu konuda tok satıcı olduğu ancak Lazio'nun hocası Maurizio Sarri'nin de Luca Torreira'yı çok istediği vurgulandı.

  • MENAJERİ KONUŞTU: LAZIO İLE GÖRÜŞECEĞİM

    Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur da "Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon en parlak şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray'ın Lucas'ı satılığa çıkarmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir performans sergileyerek tüm hedeflerine kolayca ulaştı. Gelecek hafta Lazio'nun teklifini dinlemek için kulüple resmi bir randevum var. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas, İtalya'yı her zaman sevmiştir. Ancak, çok açık konuşmak zorundayım. Lucas satılık değil ama iş, iştir. Bu randevuyu kabul ettik ve Roma'ya gideceğiz. Lazio gibi büyük bir kulübe saygı duymak ve ne önermek istediklerini duymak istiyorum." açıklamasını yapmıştı.

     

  • 28 yaşındaki Leandro Paredes, Boca Juniors formasıyla profesyonel oldu. 2014'te Roma'ya toplam 6.25 milyon euro'luk bir paketle transfer olan Paredes, 2017'de 23 milyon euro karşılığı Zenit'e geçti.

  • PSG, Paredes'i Ocak 2019'da 40 milyon euro ücret ödeyerek transfer etti. Arjantinli ön libero, geçen sezonu ise Juventus'ta kiralık olarak geçirdi ve 39 resmi maça çıktı.

  •  Leandro Paredes, Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in kazandığı 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takım kadrosunda yer aldı.

     

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