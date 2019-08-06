Galatasaray Futbol Takımı, Akhisarspor ile yarın oynayacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı. Akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma öncesi Ankara'da kampa girecek. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu.

Çalışmalara yeni başlayan Mbaye Diagne, sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın dışında Valentine Ozornwafor da kadroda yer almadı. Öte yandan tatilini yarıda bırakan ve geçen günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayan Feghouli ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcao, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo