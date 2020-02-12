12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı. Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz katılmadı. Toplantıda yönetim kurulunu, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile bazı yöneticiler temsil etti.
HAMAMCIOĞLU: YÖNETİM GÖREVİNİN BAŞINDADIR
Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada, 'Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması' istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildiğinin altını çizerek, "Mart ayında yapılan mali genel kurulda idari ibrasızlıkla sonuçlanan süreç ve davalar devam etti. Dün alınan kararla bu süreç hukuksal olarak sonlandı. Yürürlükte olan kanunlar tüzüğümüzün üstündedir. Bu konuyu, daha fazla uzatıp ayrışmaya fırsat vermeyecek şekilde mali genel kurula kadar sonlandırmak doğrudur. Lütfen artık bu konuyu hiç kimse speküle etmesin. Mahkemeler karar vermiştir. Seçilmiş yönetim kurulu görevinin başındadır. Futbol takımımızın da yeniden potaya girmesi göz önüne alındığında, hep beraber iyi temennilerde bulunmak faydalı olacaktır. Başarıya odaklanmaktan uzaklaşmayalım. Umarım bu kaotik durumdan bir an önce çıkarız." ifadelerini kullandı.
"KONUŞMALARIMIZ RESMİ SİTEDE YER ALMIYOR"
Divan kurulu olarak göreve geldikten sonra birtakım çalışma grupları kurduklarını aktaran Hamamcıoğlu, "Bazı rahatsızlık duyulan konular var. Olur olmaz yerlerde yapılan basın toplantıları, hazırlıksız verilen demeçler... Özellikle divan kurulu toplantılarında benim ve divan kurulu üyelerinin yapmış olduğu konuşmalar maalesef resmi sitede yer almamaktadır. Divan üyeleri berat töreni ile ilgili bir bildirim yoktur. Bunların ayrıştırmaktan başka hiçbir faydası olmaz. Ötekileştirici bir lisan kullanılmaktadır. Üyelerimizden böyle bir eleştiri geldi. 'Toplantıya başkanımız, ikinci başkanımız, yönetim kurulu üyeleri ve divan başkanı katıldı.' şeklinde bir terminoloji kullanıldı. Bilinmeden yapıldığına inandığımız bu yanlıştan vazgeçilmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"CAMİAMIZ MUSTAFA CENGİZ'İNDEN ÖZÜR BEKLİYOR"
Kullandığı üslup konusunda kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e eleştiride bulunan Eşref Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:
"En önemlisi de etik konusu. Maalesef en zayıf olduğumuz nokta. Etik kurallarına uygun olmayan konuşmalar tüm üyelerimizi üzmekte, rencide etmekte, hatta öfkelendirmektedir. En son divan toplantımızda üyelerimize hitaben okunan, Ziya Paşa'nın 'Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan' beyiti, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bize yoğun şikayet ve eleştiriler gelmiştir. Bu konuda camiamız ve divan üyelerimiz, değerli başkanımız Mustafa Cengiz'den bir açıklama, özür beklemektedir. 14 Şubat yani 2 gün sonra Sevgililer Günü. Umarım camiamızda artık sevgi hakim olur. Herkes sarı-kırmızı renklere sevgiyle yaklaşır. Hepimizin ortak sevgilisi olan değerli sporcularımıza, futbol takımımıza, değerli hocamıza, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz."
Devamı gelecek...
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