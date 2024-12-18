Galatasaray'ın stoper listesi kabarık!

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Okan Buruk, özellikle savunma hattında yaşanan performans düşüklüğünden memnun değil.

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Buruk, savunmanın merkezine takviye isterken, alınacak oyuncunun aynı zamanda sağ bekte de görev yapabilen çok yönlü bir isim olmasını talep etti.

Profesyoneller bu rapor doğrultusunda çalışmalarını başlatırken transfer görüşmeleri için de kollar sıvandı.

Milan Skriniar SKRINIAR İÇİN TEMAS KURULDU Sarı-kırmızılılar stoper bölgesi için önceliğini Fransa'ya vermiş durumda. PSG'nin yollarını ayırmaya sıcak baktığı Milan Skriniar için de ilk temaslar kuruldu. REKLAM Yıllık 6 milyon Euro'ya yaklaşan bir maliyeti bulunan tecrübeli savunmacı için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Galatasaray, PSG'nin kadroda düşünmediği Skriniar'ın yıllık ücretinin bir bölümünü karşılayarak oyuncuyu geçici olarak renklerine bağlamak istiyor.

Becir Omeragic OMERAGIC, DANSO, SANGANTE... Stoper için geniş listesi bulunan sarı-kırmızılılar, Montpellier'den Becir Omeragic, Lens'tan Kevin Danso ve Le Havre'dan Arouna Sangante ile de ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar sağ bekte de oynayabilen bir stoper takviyesi yaparak Kaan Ayhan'ı da esas mevkisi olan orta sahada kullanabilmeyi planlıyor. Okan Buruk hem üç stoperli hem dörtlü savunma kurgusunda forma giyebilecek isimlere yeşil ışık yakmış durumda. Galatasaray yaz transfer döneminde olduğu gibi ocakta da birçok isimle eş zamanlı olarak görüşecek ve kararı Okan Buruk verecek.