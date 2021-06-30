Galatasaray gelecek sezonun çalışmalarına ara vermeden devam ederken transferde de hareketlilik sürüyor. Bonservisi elinde olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda sol bek için Mario Rui ismi gündeme gelmişti.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli forması giyen Mario Rui için girişimlerde bulundu. Napoli, Rui transferi için 5-6 milyon euro seviyesinde bonservis talep etti. Mario Rui için Serie A'dan da bazı teklifler olduğu ve Türkiye'den Trabzonspor'un da oyuncuyu yakından takip ettiği bildirildi.

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Napoli adına 36 resmi maça çıkarken önceki sezon İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Mario Rui 11 kez A Milli Takım forması giydi.

Galatasaray'ın son bek gündeminde Alex Moreno, Van Aanholt, Alioski ve George Bello isimleri de bulunuyor.