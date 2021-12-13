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Muhtemel 11! Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'deki son dört maçından galibiyet çıkaramayan Galatasaray, 3 puan hasretine son vermek için Sivasspor deplasmanında sahaya çıkıyor

13.12.2021 - 09:24 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

     

  • Galatasaray ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.

  • GALİBİYETE HASRET

     

    Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu. Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.

  • BOEY YOK, MARCAO VE CICALDAU KADRODA

    Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey mücadelede forma giyemeyecek. Koronavirüs testi negatife dönen Alexandru Cicaldau kadroya dahil edildi.

     

  • MARCAO’NUN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

    Lazio maçının ısınma bölümünde kasık sakatlığı yaşayan ancak büyük fedakarlık gösterip maça çıkmak isteyen Marcao’nun bugün oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Son 2 günü tedaviyle geçirmesine rağmen Sivas kafilesinde yer alan Brezilyalı stoper, maç önü ısınma bölümünde denenecek. Uygulanan yoğun tedaviye rağmen ısınma bölümünde ağrı hissederse riske edilmeyecek.

     

     

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