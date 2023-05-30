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Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

Başkent'te Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan etti. Sezon sancılı başlasa da Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, yıldız transferlerinin sahne aldığı ligde mutlu sona ulaşan taraf oldu. 7-0'lık Başakşehir maçı kırılma noktası olurken, şampiyonluk yolunda hafta hafta yaşananlar haberimizde...

Giriş: 30.05.2023 - 22:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • AÇILIŞ GOMİS'TEN

    Galatasaray'da yeni sezon büyük değişimlerle başladı. Yönetimi, teknik ekibi ve oyuncu grubu yerini yeni isimlere bırakırken, bu kadar köklü değişiklerin sancılı olacağı da bir gerçekti. 36 haftalık zorlu maratonun ilk etabı Antalya'da başladı.

    Mertens ve Torreira transferleri ile taraftarını şampiyonluk havasına sokan Cimbom, Antalya'da yeni sezonu 3 puanla açtı. 45'te Muslera, Adriano'nun penaltısını kurtarıp Antalyaspor'a şans vermedi. 89'da oyuna giren Gomis, 1 dakika sonra usta işi vuruşla fileleri havalandırdı. 

  • 2. hafta evindeki Giresunspor maçı şölen havasında başlarken, sezonun ilk yenilgisi geldi. Yeni transferleriyle adeta gövde gösterisi yapan Cimbom sahada kayıpları oynuyordu. 77'de Sainz, Abdülkerim'in hatası affetmedi ve Giresun'a 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi.

    Teknik direktör Okan Buruk'a büyük iş düşüyordu. Bu kadar değişik futbolcudan güzel bir yemek yapabilecek miydi?

  • 3. haftada Ümraniye karşısında ilk yarıda dökülen Galatasaray, ikinci devre Mertens girince hareketlendi. Antalya'da 90'da 3 puanı getiren Gomis, bu kez 86'da sahneye çıkıp takımını zafere taşıdı. 

  • Bir sonraki haftada Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kötü gidişata 'dur' demek isteyen iki takım beklentileri boşa çıkardı. Mücadelede golsüz eşitlikte tamamlandı. 

    Cimbom'un gol umudu İsviçreli forvet Seferovic, dördüncü maçında da topu ağlarla buluşturamadı. Okan Buruk, "Transfer dönemi bitince rahatlayacağım. Takıma odaklanacağım" diyordu. 

  • 90+1'DE DESTAN

    Gaziantep maçı öncesi akıllar ünlü golcü Icardi'de gözler ise Seferovic'teydi. 

    Galatasaray bu maçta mühtiş bir geri dönüşe imza attı. Antep karşısında geriye düştü, 2 topu direkten döndü, Abdülkerim atıldı ve Aslan'ı hiçbir şey durduramadı. 90+1'de gelen gol ile (2-1) Nef'te destan yazdı.

  • 6. haftada Galatasaray, Kasımpaşa'yı devirip yürüyüşüne devam etti. Paşa karşısında 1-0 geriye düşen Galatasaray'da 20'de Gomis skoru eşitledi. Suskun yıldız Kerem Aktürkoğlu 50'de Oliveira'nın asistinde 3 puanı getirdi. Transferin şampiyonu Galatasaray'ın yeni yıldızları Mata ve Icardi'de mücadeleyi locadan takip ederken Okan Buruk mücadelenin ardından "En iyi olan oynar" mesajını veriyordu. Bir sonraki hafta rakip lider Konysaspor'du...

    59. saniyede Oliveira ile golü bulan Galatasaray'a Endri Çekiçi yanıt verdi. Icardi ve Yusuf Demir'in girmesiyle baskıyı arttıran Cimbom, Calvo'nun kendi ağlarını sarsmasıyla Konya'yı devirip, maç fazlasıyla koltuğu aldı.

  • LİDERLİĞE SESSİZ VEDA

    8. haftada Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Cimbom liderliğe sessiz bir şekilde veda etti. Demirspor maçının ardından Kayserispor deplasmanında da kaybeden Galatasaray'da tüm planlar altüst oldu. Maça tutuk başlayan Cimbom'a ev sahibi cezayı 22'de Gavranovic ile kesti. 34'te Onur Bulut'un füzesi skoru 2-0'a getirdi. 56'da bir golü VAR'dan dönen Barış Alper, 86'da farkı 1'e indirdi: 2-1. Kayserispor'un ikinci golü sonrasında çok sinirlenen Okan Buruk, ceketini yedek kulübesine fırlattı. Karşılaşmanın ardından taraftarına umut veren Okan Buruk şu ifadeleri kullanıyordu: "Galatasaray taraftarı merak etmesin! Bize güvensinler, oyuncularımıza güvensinler. Yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyorum."

  • Bir sonraki hafta Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın son 3 haftadaki puanı kaybı 7'ye ulaştı. Lider Fenerbahçe ile fark 5'e çıktı. Alanya karşısında 1 gol 1 asistle sonunda kendini gösteren Icardi, maçın ardından hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına, "Sürekli neden bize karşı hatalar yapıyorlar, anlamıyorum" diyerek isyan etti.

    Galatasaray 3 haftalık galibiyet hasretine Karagümrük karşısında nokta koydu. 33'te 10 kişi kalan Karagümrük'ün direncini Aslan, 60'ta Emre Taşdemir ile kırdı. Viviano farkı önlerken 85'te Mata, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez ağları buldu. 

  • ICARDI'DEN BAYRAK ŞOV

    Süper Lig 13. haftasındaki derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı Arjantinli yıldızı ile devirip 'yarışta ben de varım' dedi. 18'de ağları bulan Icardi'ye yanıt 10 dakika Cenk'ten geldi. 59'da yeni saç stiliyle bir kez daha sahneye çıkan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılıları da zafere taşıdı. Cimbom, ligde ikinci sıraya yükseldi. 90 dakika sonrasında NEF Stadı şölen yerine döndü. Kaptan Muslera maçın ardından omuz omuza dizilen ve orta sahada toplanan takıma motivasyon konuşması yaptı. Sarı-kırmızılı ekibi tribünlere çağıran taraftarlar oyuncularla birlikte tezahüratta bulunup üçlü çektirdi. Sonrasında Icardi, Galatasaray bayrağını sallayarak zaferi ve gollerini kutladı.

  • 7-0'LIK KRİTİK MAÇ

    12 Kasım'da Galatasaray, Başakşehir'e konuk olduğunda iki takımın puanları eşitti. Galatasaray o müsabakayı kaybetse lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde haftayı beşinci basamakta tamamlayacaktı. Belki de şampiyonluğun kırılma noktası bu maçtı.

    Galatasaray, 7-0'lık skorla Başakşehir'e Süper Lig tarihindeki en farklı yenilgisini yaşattı. Cimbom, lider Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Başakşehir'e gol yağdırdı. 

  • 2010'da Real Madrid forması ile Guti'nin yaptığı asist, futbol tarihinin en ikonik hareketlerinden biri olmuştu. Başakşehir karşısında Icardi, 4. golde Kerem'e aynı asisti yaparak klasını konuşturdu.

  • Dünya Kupası için verilen aranın ardından Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybettiği haftada İstanbulspor'u Gomis'in attığı gollerle yenerek 662 gün sonra lider oldu.

  • Bir sonraki haftada ise deplasmanda Sivasspor'u 2-1 deviren Cimbom, 2022'yi zirvede uğurluyordu: Mücadelede Aslan, 27'de Mertens ile öne geçti, 56'da Ulvestad'ın VAR'da iptal edilen golünü kimse çözemedi. Yiğido, 80'de Erdoğan ile eşitliği bulsa da 90+5'te sahneye çıkan Barış, 3 puanı getirdi. Okan Buruk, "Şampiyonluk yolunda yürüyoruz" ifadesini kullandı.

    MERTENS 3'LÜ ÇEKTİRDİ

    Fenerbahçe derbisi öncesi evinde Ankaragücü'nü 2-1 de deviren Cimbom'da sahanın yıldızı Mertens, tribünlere üçlü çektirip NEF Stadı'nın coşturdu. Gözler artık Fenerbahçe derbisine çevrilmişti.

  • KADIKÖY ZAFERİ

    Aslan, lider gittiği Kadıköy'den de lider döndü. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle 3-0 devirdi. Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkarıp koltuğa iyice kuruldu.

    Derbi zaferinin ardından Galatasaray, Hatayspor'u farklı geçip liderliğini sürdürdü. Kerem, Mata (2) ve Gomis'in golleri, Ali Sami Yen'de şampiyonluk şarkılarını başlattı. 

  • "ŞEREFTİR SENİ SEVMEK..."

    20. haftada Galatasaray evinde Antalyaspor engelini 2-1 ile aştı. Cimbom, Icardi'nin harika kafa vuruşu ile öne geçti. Adriano eşitliği sağlasa da Floranus'un kendi ağlarını bulması ile 3 puan Galatasaray'ın oldu. Maç sonunda bir gelenek de devam etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar tüm takımı kale arkası tribüne çağırdı. Tüm oyuncular omuz omuza taraftarın karşısına geçerken tribünlerden "Şereftir seni sevmek" tezahüratı seslendirildi.

  • Yoluna tam gaz devam eden Galatasaray, Giresunspor'u 4-0 yenerek adeta gövde gösterisi yaptı ve ligde üst üste 10. galibiyetine imza attı. Okan Buruk, "Şampiyonluk ateşini yükseltiyoruz" derken, Yunus Akgün yabancı futbolcuların Galatasaray marşlarını ezberlediğini söyledi.

    Lider durmak bilmiyordu. Bir sonraki haftada, lig sonuncusu Ümraniyespor'u zor da olsa yenen Cimbom, 14 maçla kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Rakibi karşısında (3-2) adeta kabustan uyanan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk da kulüp tarihinin en süreli galibiyet serisi sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bırakıyordu. Genç teknik adam maçın ardından, Fenerbahçe lige son dakika golleriyle tutunuyor! Biz farkı açmaya çalışıyoruz" yorumunu yapıyordu. Aynı haftada Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakırken, aradaki fark 6'ya çıktı.

  • Süper Lig'in 23. haftasında ise Okan Buruk'un öğrencileri, Trabzonspor engelini de aşığ koltuğu sağlama aldı. 12. saniyede Maxi Gomez'in erken golü ile geriye düşen Cimbom, şoku 18’de Mertens'le dengeyi buldu. 53'te Icardi, penaltıdan attığı golle bir kez daha takımını sırtlayan isim oldu. Arjantinli süperstar ayrıca Galatasaray forması ile 3 ezeli rakibine ilk maçlarında da gol atan ilk isim oluyordu. 

    Ülkemiz yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK maçında hükmen galip ilan edilen Galatasaray hanesine 3 puan daha yazdırdı. 

  • 14'TE 14

    Gerçekleri tarih yazar: 14'te 14! Önüne geleni buldozer gibi ezip geçen Galatasaray, bir sonraki hafta Kasımpaşa'yı da yıktı. Cimbom arda arda 14. galibiyetini alarak, Beşiktaş'ın 1959-60 sezonundaki 13 maçlık serisini aşıp rekoru kırdı. 46'da oyuna giren yeni transfer Zaniolo, Galatasaray'ı şahlandırdı. 23 yaşındaki süper yıldız, 57'de Rashica'nın pasını muhteşem bir vuruşla ağlara göndererek ilk resmi maçında golünü attı. Aslan şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.

  • YARIŞ KIZIŞIYOR

    Galatasaray'ın 14 maçlık serisi Konya'da son buldu. 26. haftada Konyaspor'a konuk olan Cimbom öne geçtiği maçta 90+3. dakikada rakibine 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Okan Buruk, 80. dakikadan sonra yapılan değişikliklerin takımı olumsuz etkilediğini söyledi. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenerek aradaki farkı 1 maç eksiği ile 6 puana indirirken, şampiyonluk da yarışı kızıştı...

  • MİMAR OKAN BURUK

    27. haftadaki kritik Adana Demirspor maçında Galatasaray son dakikalarda güldü. Karşılaşmada konuk ekip net fırsatlar yakaladı, iki kez direğe takıldı, Nelsson çizgiden çıkardı. Buruk'un hamleleri maçı çevirdi. Midtsjö 86'daki golüyle Cimbom'u öne geçirdi. Zaniolo 90+8'de penaltıdan skoru belirledi: 2-0. Gözler Kadıköy'deki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine çevrildi. Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek destansı bir zafere imza attı. Alınan bu skor ile Galatasaray, Fenerbahçe ile aradaki 9 puanlık farkı korudu ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

  • Galatasaray'ın BAY geçtiği 28. haftada Fenerbahçe kazanınca aradaki fark 6 puana düştü.

    TANGO

    Galatasaray'ın 29. haftadaki konuğu Kaysersipor'du. Şampiyonluğa koşan sarı-kırmızılılar Kayserispor'a gol oldu yağdı. Perdeyi 18'de açan Icardi, 24'te Rashica'ya asist yaptı. 42'de penaltıdan ağları bulup 45+12'de hat-trick'e ulaştı. 59'da Kerem frikikten gözlerin pasını sildi. 71'de Zaniolo füzeyi gönderdi. Galatasaray, Süper Lig'deki son 17 maçında 16. galibiyetine 6-0'lık skorla ulaşıyordu... 

  • Bir sonraki hafta lider Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında da hata yapmadı. 14'te Abdülkerim ile öne geçen Cimbom, 17'de Efecan'ın penaltısına engel olamadı. 42'de Icardi dengeyi bozdu. Mertens ve Rashica farkı getirdi. Ligdeki tüm takımları en az 1 kez yenen Aslan son 3 maçta 12 gol bulmayı başarıyordu.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından hedefe ilerlediklerini söyledi: "Zorlu haftalara girdik. Ligin boyu daraldı. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur."

  • BERABERLİK HAFTASI

    Ligin 31. haftasında Galatasaray ilk golü bulup 3-1 geriye düştüğü maçta Karagümrük'ten beraberliği zor kurtardı. Sarı-kırmızılılar son derece kritik Beşiktaş derbisi öncesi 2 önemli puan yitirdi. Icardi'nin kaçırdığı panenka penaltısı sonrasında Okan Buruk sinirlerine hakim olamayıp kulübeyi yumrukluyordu. Maçın ardından Gomis krizi patlak verdi. Fransız forvet Alanya'da ikinci yarıda kendisinin yerine oyuna Barış Alper'in alınması yüzünden sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini açıkladı. Bir sonraki gün Gomis'ten özür gelince kriz tatlıya bağladı.  Fenerbahçe'de Galatasaray'ın puan kaybettiği gece şampiyonluk hesaplarına başlarken, 24 Nisan'da 3-3 biten İstanbulspor maçı sonrası liderle puan farkı 6'da kaldı.

  • ZİRVE KARIŞTI

    32. haftada Süper Lig'in zirvesi adeta karıştı. Galatasaray, Icardi ile öne geçtiği Beşiktaş derbisinde ezeli rakibine 3-1 mağlup oldu. Muslera ve Okan Buruk yenilgide baş rolü oynayan isimler olurken puan cetvelinde; Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark 3 puana indi. 5 puan gerideki Beşiktaş da takipteydi... 

  • 33. haftada Aslan'ın şampiyon yürüyüşü kaldığı yerden devam etti. Takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada Icardi'nin penaltı golü ile Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, zirvede puan farkını 5'e yükseltti. Cimbom, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarını kazanırsa Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacaktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki zirve yarışını işte böyle yorumladı: "Yolumuz az kaldı. 3 maç arka arkaya kazandığımızda otomatik olarak şampiyon oluyoruz. İnşallah ulaşırız. Mayıslar bizimdir!"

    Bir sonraki haftada Galatasaray, İstanbulspor engelini Arjantinli golcüsüyle geçti. Icardi iki kez sahneye çıkarak 45+11'de penaltıdan ve 89'da attığı gollerle Aslan'ı 2-0'lık galibiyete taşıdı. 23. şampiyonluk için geri sayım sürüyordu. 

  • MEKSİKA DALGASI

    Önüne geleni silindir gibi ezip geçen Aslan, Sivasspor karşısında resitaline devam etti. 

    34. haftada Galatasaray, Sivasspor'u süper forveti Icardi'nin 2 golüyle devirdi ve şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Arjantinli süper yıldız, Jardel'in rekorunu tarihe gömdü. Golleri atan Icardi ve Torreira performanslarıyla ayakta alkışlandılar. Tribünler "Meksika dalgası" ile kutlamaları başlattı. Okan Buruk, "İnşallah gelecek hafta şampiyonluk gülüşümüz olacak" diyordu... Gözler 30 Mayıs'ta Başkent'te oynanacak olan Ankaragücü maçına çevrilmişti...

  • - MUTLU SON -

    Ve Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine 2 hafta kala Başkent'te Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 82 puana ulaştı ve 23. şampiyonluğu ilan etti. Cimbom'a zorlu deplasmanda getiren maçta golleri; Icardi (2), Barış Alper ve Oliviera kaydetti.

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