Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

Yoluna tam gaz devam eden Galatasaray, Giresunspor'u 4-0 yenerek adeta gövde gösterisi yaptı ve ligde üst üste 10. galibiyetine imza attı. Okan Buruk, "Şampiyonluk ateşini yükseltiyoruz" derken, Yunus Akgün yabancı futbolcuların Galatasaray marşlarını ezberlediğini söyledi.
Lider durmak bilmiyordu. Bir sonraki haftada, lig sonuncusu Ümraniyespor'u zor da olsa yenen Cimbom, 14 maçla kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Rakibi karşısında (3-2) adeta kabustan uyanan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk da kulüp tarihinin en süreli galibiyet serisi sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bırakıyordu. Genç teknik adam maçın ardından, Fenerbahçe lige son dakika golleriyle tutunuyor! Biz farkı açmaya çalışıyoruz" yorumunu yapıyordu. Aynı haftada Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakırken, aradaki fark 6'ya çıktı.