Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek. Devler Ligi'nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve tüm detaylar
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.
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Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek. Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2022-2023 sezonu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri sahiplerini bulacak.
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Devler Ligi'nde grup maçları 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak.
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Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
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TORBALAR VE MUHTEMEL RAKİPLER ŞÖYLE:
1. TORBA
Manchester City
- 6
Sevilla
-
- 7
Barcelona
- 8
Napoli
- 9
Bayern Münih
-
- 10
Paris Saint-Germain
- 11
Feyenoord
- 12
Benfica
-
- 13
2. TORBA
Real Madrid
- 14
Manchester United
- 15
Inter
-
- 16
Borussia Dortmund
- 17
Atletico Madrid
- 18
RB Leipzig
-
- 19
Porto
- 20
Arsenal
- 21
3. TORBA
Shakhtar Donetsk
-
- 22
RB Salzburg
- 23
PSV
- 24
Milan
-
- 25
Braga
- 26
Lazio
- 27
Kızılyıldız
-
- 28
Kopenhag
- 29
4. TORBA İSE ŞÖYLE:
Galatasaray
- 30
Real Sociedad
-
- 31
Young Boys
- 32
Celtic
- 33
Newcastle United
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- 34
Union Berlin
- 35
Antwerp
- 36
Lens
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