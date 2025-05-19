Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Direkt olarak Devler Ligi lig etabında mücadele etme hakkı kazanan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de ortaya çıktı. İşte Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
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Süper Lig'de bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşarak 25. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
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Direkt olarak Devler Ligi'nde lig etabında mücadele etmeye hak kazanan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
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İNGİLTERE:
Liverpool
Arsenal
*Newcastle United
*Chelsea
*Aston Villa
*Manchester City
*Nottingham Forest
*Tottenham / Manchester United
*UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip gelecek sezon Devler Ligi'nde yer alacak.
*Newcastle United, Chelsea, Aston Villa, Manchester City ve Nottingham Forest'ın ise ligdeki sıralaması kesinleşmedi. Bu ekiplerden 3'ü Devler Ligi bileti alacak.
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İTALYA:
Napoli
Inter
Atalanta
*Juventus
*Lazio
*Roma
*Juventus, Lazio ve Roma arasında sıralama kesinleşmedi. Ligde 4. sırayı elde edecek takım Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
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İSPANYA:
Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid
Athletic Bilbao
Villarreal
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ALMANYA:
Bayern Münih
B.Leverkusen
E.Frankfurt
B.Dortmund
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FRANSA:
PSG
Marsilya
Monaco
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HOLLANDA:
PSV Eindhoven
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PORTEKİZ:
Sporting Lizbon
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BELÇİKA:
Union Saint-Gilloise veya Club Brugge
*Belçika'da sıralama kesinleşmedi.
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ÇEKYA:
Slavia Prag
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YUNANİSTAN:
Olympiakos
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DİĞER RAKİPLER PLAY-OFF'TA BELLİ OLACAK
Galatasaray'ın diğer muhtemel rakiplerinden 7'si ise daha sonra belli olacak. Bu rakipler, Devler Ligi'nde oynanacak play-off turunun ardından netlik kazanacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına göre takımlar kura çekimi öncesi dört torbaya ayrılacak. Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere karşılaşacak. Takımlar, diğer torbalardan gelecek ekiplerle birlikte toplamda 8 farklı takımla 4'ü iç sahada, 4'ü de deplasmanda toplam 8 maç oynayacak.
Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna, 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken, son 12 sıradaki takımlar elenecek. Galatasaray, geçtiğimiz sezon aynı formatla UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.