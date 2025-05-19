Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına göre takımlar kura çekimi öncesi dört torbaya ayrılacak. Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere karşılaşacak. Takımlar, diğer torbalardan gelecek ekiplerle birlikte toplamda 8 farklı takımla 4'ü iç sahada, 4'ü de deplasmanda toplam 8 maç oynayacak.

Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna, 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken, son 12 sıradaki takımlar elenecek. Galatasaray, geçtiğimiz sezon aynı formatla UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.