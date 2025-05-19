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        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

        Süper Lig şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Direkt olarak Devler Ligi lig etabında mücadele etme hakkı kazanan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de ortaya çıktı. İşte Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:19
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        • 1

          Süper Lig'de bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşarak 25. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

        • 2

          Direkt olarak Devler Ligi'nde lig etabında mücadele etmeye hak kazanan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

        • 3

          İNGİLTERE:

          Liverpool

          Arsenal

          *Newcastle United

          *Chelsea

          *Aston Villa

          *Manchester City

          *Nottingham Forest

          *Tottenham / Manchester United

          *UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip gelecek sezon Devler Ligi'nde yer alacak.

          *Newcastle United, Chelsea, Aston Villa, Manchester City ve Nottingham Forest'ın ise ligdeki sıralaması kesinleşmedi. Bu ekiplerden 3'ü Devler Ligi bileti alacak.

        • 4

          İTALYA:

          Napoli

          Inter

          Atalanta

          *Juventus

          *Lazio

          *Roma

          *Juventus, Lazio ve Roma arasında sıralama kesinleşmedi. Ligde 4. sırayı elde edecek takım Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

        • 5

          İSPANYA:

          Barcelona

          Real Madrid

          Atletico Madrid

          Athletic Bilbao

          Villarreal

        • 6

          ALMANYA:

          Bayern Münih

          B.Leverkusen

          E.Frankfurt

          B.Dortmund

        • 7

          FRANSA:

          PSG

          Marsilya

          Monaco

        • 8

          HOLLANDA:

          PSV Eindhoven

        • 9

          PORTEKİZ:

          Sporting Lizbon

        • 10

          BELÇİKA:

          Union Saint-Gilloise veya Club Brugge

          *Belçika'da sıralama kesinleşmedi.

        • 11

          ÇEKYA:

          Slavia Prag

        • 12

          YUNANİSTAN:

          Olympiakos

        • 13

          DİĞER RAKİPLER PLAY-OFF'TA BELLİ OLACAK

          Galatasaray'ın diğer muhtemel rakiplerinden 7'si ise daha sonra belli olacak. Bu rakipler, Devler Ligi'nde oynanacak play-off turunun ardından netlik kazanacak.

        • 14

          ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

          Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına göre takımlar kura çekimi öncesi dört torbaya ayrılacak. Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere karşılaşacak. Takımlar, diğer torbalardan gelecek ekiplerle birlikte toplamda 8 farklı takımla 4'ü iç sahada, 4'ü de deplasmanda toplam 8 maç oynayacak.

          Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna, 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken, son 12 sıradaki takımlar elenecek. Galatasaray, geçtiğimiz sezon aynı formatla UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.

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