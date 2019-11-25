25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.
Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.
PUAN DURUMU
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|p
|1. PSG
|4
|4
|0
|0
|10
|0
|10
|12
|2. Real Madrid
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|4
|7
|3. Club Brugge
|4
|0
|2
|2
|2
|8
|-6
|2
|4. Galatasaray
|4
|0
|1
|3
|0
|8
|-8
|1
GALATASARAY'DA 4 SAKAT, 1 CEZALI
Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.
Uruguay Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sahada yerini alması bekleniyor.
GOL ATAMAYAN TEK TAKIM
Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor. Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.
DIAGNE KADRODA YOK
Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek. Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı. Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.
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