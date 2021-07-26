Hollanda'dan kalkan uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen PSV Eindhoven kafilesi, konaklayacağı otele geçti.

Rövanş mücadelesi 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.