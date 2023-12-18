Galatasaray'ın kura çekimi bugün! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti!
UEFA Şampiyonlar Ligi macerası 12 maç süren ve grubunu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi bugün belli olacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları bugün çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi belirlenecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak.
CİMBOM SERİ BAŞI DEĞİL
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.
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MAÇLAR NE ZAMAN?
Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.
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İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
A GRUBU: FREIBURG
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B GRUBU: MARSİLYA
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C GRUBU: SPARTA PRAG
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D GRUBU: SPORTING LIZBON
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E GRUBU: TOULOUSE
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F GRUBU: RENNES
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G GRUBU: ROMA
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H GRUBU: KARABAĞ