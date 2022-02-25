UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçların ardından son 16 kurası çekiliyor. Kurayla temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi netleşecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider olarak çıktığı için kuraya seribaşı torbasında katılıyor.

Son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Atalanta

Porto

Sevilla

RB Leipzig

Rangers

Barcelona

Real Betis

Braga